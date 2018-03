Tare: “Conosco la Dinamo Kiev. Ci sarà da soffrire ma vogliamo andare avanti”

TARE LAZIO DINAMO KIEV – Superando la Steaua, la Lazio si è guadagnata l’accesso agli ottavi, dove i sorteggi di Nyon hanno decretato che incontrerà la Dinamo Kiev. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, queste le parole del ds Tare sul sorteggio di Europa League.

SULLA DINAMO – “Ho visto tutte e due le partite contro lo Skenderbeu (squadra albanese) e anche una con il Partizan Belgrado. In casa sono molto più forti e temibili che in trasferta. Meglio il ritorno in casa? Non vuol dire niente, dipenderà dal nostro approccio. La Dinamo è piena di giovani. Una squadra aggressiva e con alcune buone individualità. Come sorteggio poteva andare peggio, non abbiamo preso una big ma gli ucraini non sono da sottovalutare. Ci sarà da soffrire e noi vogliamo andare avanti. Occhio a Viktor Tsygankov”.

