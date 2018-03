Tavecchio: “I campionati vanno ridotti. L’anno prossimo apriremo un tavolo”

TAVECCHIO SERIE A INTERVISTA – Il presidente della Figc Carlo Tavecchio, torna sul discorso della riduzione delle squadre di Serie A, Serie B e Lega Pro.

DA 102 A 70 – Come ha spiegato ai microfoni di Gr Parlamento, il presidente della Figc si è detto favorevole: “Nel 2018 apriremo un tavolo e spero che si possa arrivare ad una soluzione ragionale nel giro di qualche anno. I campionati professionistici vanno ridotti: Serie A, Serie B e soprattutto Serie C. Si potrebbe passare dalle attuali 102 squadre a circa 70. La volontà c’è, ma occorre che quelli della parte destra della classifica si mettano d’accordo con quelli della parte sinistra: per ridurre le squadre servono maggioranze qualificate”.