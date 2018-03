Termini, la carica dei tifosi: “Contro tutto e tutti” (FOTO-VIDEO)

Pubblicato il 24/02/2018

CURVA NORD SASSUOLO LAZIO – La Curva Nord l’aveva promesso, il calore da destinare alla squadra in partenza per l’Emilia sarebbe stato elargito a profusione. E così è stato, perché circa 500 tifosi hanno monopolizzato la stazione Termini, incitando i propri i beniamini. Una dimostrazione di affetto che non potrà essere replicata al Mapei Stadium, dato che l’Osservatorio ha negato la trasferta reggiana al pubblico di fede biancoceleste. Caceres è stato il primo a comparire. Impossibile, invece, non accorgersi di Inzaghi ed Immobile, accompagnati da un autentico boato. Il bomber campano, così come Luis Alberto, hanno poi reso merito alla Nord con delle “story” ‘Instagram’.

Giordano Grassi