I tifosi della Steaua ringraziano Immobile e Radu: il motivo

STEAUA LAZIO ULTRAS – I tifosi della Steaua Bucarest hanno esposto uno striscione particolare nel match contro la Lazio. La scritta apparsa in curva che ha incuriosito molti fan biancocelesti, recita: “Grazie Radu e Immobile”. Come riporta il giornalista Emanuel Rosu, il motivo di tale ringraziamento è un gesto che il difensore e l’attaccante della Lazio hanno fatto per un tifoso della squadra rumena.

STRISCIONE STEAUA LAZIO – Radu e Immobile hanno donato le loro maglie per aiutare un fan della Steaua Bucarest molto malato. I supporters della squadra rumena hanno voluto ringraziare i giocatori biancocelesti per il bellissimo gesto.

Steaua's ultras thanking Radu and Immobile for having donated their shirts to help a fan who's very ill. #FCSBLazio pic.twitter.com/ioM7bpnsEv

— Emanuel Roşu (@Emishor) February 15, 2018