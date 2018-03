I tifosi di Roma e Lazio lanciano la petizione online per i parcheggi all’Olimpico

PARCHEGGI OLIMPICO – I tifosi di Roma e Lazio per una volta si sono uniti per un obiettivo comune: i parcheggi allo Stadio Olimpico. Le due tifoserie hanno fatto partire una petizione online su Change per la riapertura dei parcheggi durante la partite, chiusi al traffico da diversi anni per minaccia terroristica. L’appello è rivolto al sindaco di Roma Virginia Raggi. I supporters delle due squadre ogni volta sono costretti a lasciare le loro auto ad almeno un chilometro di distanza. I tifosi di Roma e Lazio hanno spiegato così il motivo della loro petizione, come si legge appunto su Change.

PETIZIONE PARCHEGGI OLIMPICO – “Sono anni ormai che i parcheggi intorno lo stadio Olimpico di Roma rimangono interdetti ai tifosi, che sono costretti a parcheggiare le proprie auto a non meno di 1,5 km dallo stadio, in quartieri in cui già ordinariamente trovare posto è impossibile, congestionando così il traffico, soprattutto in giornate feriali. Si parla del drastico calo degli spettatori e dei suoi motivi, ebbene, a Roma, questo è uno dei motivi per cui tale calo è così marcato. Chiediamo che vengano riaperti i parcheggi intorno lo stadio, e che i Romani possano tornare a frequentare lo stadio esattamente come fanno in ogni altra parte d’Italia”.

J.C.