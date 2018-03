Toni: “Balotelli? In Nazionale non avrei dubbi, Ciro è di un altro pianeta”

TONI LAZIO IMMOBILE BALOTELLI – Ieri è stata l’ennesima grande prestazione di Ciro Immobile: tre gol, pallone tra le mani della moglie Jessica e delle figlie.Tra gli estimatori del bomber biancoceleste c’è Luca Toni che – nel post partita andato in onda su Tv8 – ha commentato la gara del napoletano, paragonando la sua stagione a quella di Balotelli: “Se chiami Balotelli in Nazionale non è per farlo giocare 5 minuti, ma noi adesso abbiamo Immobile che al momento è di un altro pianeta”.