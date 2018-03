Tor di Valle, lo stadio della Roma si farà: c’è il via libera dell’Anac

STADIO TOR DI VALLE – L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il progetto dello stadio della Roma a Tor di Valle. La nota, firmata dal presidente Raffaele Cantone, evidenzia come non siano state rilevate criticità nel progetto. La foto del documento è stata postata da Virginia Raggi sul proprio profilo Facebook.

RAGGI SULLO STADIO – “Ottocento milioni di investimento da parte dei privati, migliaia di posti di lavoro, aumento del Pil della città, meno cemento e più verde, opere pubbliche decisive per migliorare la viabilità e per mettere in sicurezza interi quartieri, qualità e tecnologie all’avanguardia secondo i migliori standard internazionali per cantieri e edifici. Lo scorso anno abbiamo approvato il progetto del nuovo stadio di Tor di Valle che presto prenderà forma grazie al nostro impegno. Siamo riusciti a sbloccare l’impasse di chi ci ha preceduto e a rivoluzionare un progetto che ora è finalmente esemplare dal punto di vista infrastrutturale e ambientale. A Roma riusciamo ad attirare grandi investimenti internazionali indicando noi le regole: legalità, rispetto dell’ambiente e progettazione high tech. È tutto pronto per avviare i cantieri. Anche l’Anac, che vigilerà sugli appalti, ha espresso un giudizio positivo. Roma guarda al futuro”.