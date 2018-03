Torna Lulic, Inzaghi si affida al suo “talismano” del San Paolo

NAPOLI LAZIO LULIC – Non solo Milinkovic: contro il Napoli mister Inzaghi riabbraccerà anche capitan Lulic. E la notizia, dal punto di vista scaramantico, è più che positiva per la Lazio. Come mette in evidenza La Gazzetta dello Sport, se è vero che il bosniaco non ha mai battuto gli azzurri all’Olimpico, quando si gioca al San Paolo tutto cambia: due gol, un assist e due vittorie recita il bottino dell’esterno tuttofare. “Sarà una sfida molto difficile, ma vogliamo tornare a Roma con qualche punto”, ha dichiarato lo stesso Lulic qualche giorno fa alla radio ufficiale. Chissà, magari potrebbe metterci il suo zampino questa sera.