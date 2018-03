Torre Annunziata tifa Immobile: “Ciro può fermare la Juve e diventare l’idolo di Napoli”

LAZIO JUVENTUS IMMOBILE – La Lazio si affida a Ciro Immobile per la delicata sfida di domani contro la Juventus: dopo le vittorie in Supercoppa e campionato, i biancocelesti potrebbero centrare la terza vittoria consecutiva contro i bianconeri, centrando così l’ennesimo record. Intanto, anche i tifosi napoletani e compaesani di Ciro fanno il tifo per lui: il Corriere dello Sport riporta le dichiarazioni di parenti, amici e conoscenti del bomber di Torre Annunziata che confidano in lui anche per fermare la Juventus. “Qui abbiamo tre amori: gli azzurri, il nostro Savoia e Immobile. Ciro è un figlio di questa terra, adesso può diventare anche l’idolo di Napoli”. Il padre Antonio: “Sono orgoglioso di lui, qui lo amano tutti e sarebbero felicissimi se dovesse fermare la Juventus”. Insomma, una rete di Ciro potrebbe significare tanto nella settimana della sfida tra Napoli e Roma.

A.M.