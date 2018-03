TorricellI: “Milinkovic? Prototipo della mezzapunta moderna, giocatore di caratura mondiale”

LAZIO JUVE TORRICELLI – Dopo la semifinale di Coppa Italia persa contro il Milan, la Lazio è chiamata al difficile impegno di campionato contro la Juventus. A tal proposito l’ex bianconero Moreno Torricelli è intervenuto a ElleRadio: queste le sue dichiarazioni.

LAZIO – “Ho visto una Lazio in palla, che ha tantissimi talenti e giocatori importanti in squadra e che ha interpretato bene la partita, rispecchiando quanto di buono fatto nella passata stagione. I rigori sono sempre una lotteria ma sono dell’idea che la Lazio abbia interpretato bene la partita contro il Milan.”

27ESIMA GIORNATA – “Si entra nella fase in cui tutti hanno bisogno di punti, si entra nel vivo della stagione e credo che potrà essere uno snodo cruciale. Affrontare le romane sarà molto ostico per le prime due in classifica, ma il campionato è ancora lungo e non sarà determinante. Non credo che Juve e Napoli le vinceranno tutte da qui alla fine, la strada da compiere è ancora tanta.”

MILINKOVIC – “Milinkovic-Savic è il prototipo della mezzapunta moderna, forte fisicamente e capace di giocare in diverse zone del campo. Essendo juventino, spero che possa passare in bianconero perché è un giocatore di caratura mondiale”.

LEIVA – “Leiva è un giocatore che ha una grande esperienza costruita in Premier League con il Liverpool, e sta offrendo un rendimento straordinariamente costante.”