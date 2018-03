Trasferta di Sassuolo vietata, gli Irriducibili non ci stanno: “I tifosi violenti stiano lontani da noi”

LAZIO ULTRAS – In seguito ai fatti avvenuti dopo la partita di Napoli, la trasferta di Sassuolo è stata vietata ai tifosi biancocelesti. Alcuni supporters si sono resi protagonisti del saccheggiamento di due autogrill. Così il prefetto di Reggio Emilia, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, su invito dell’Osservatorio e del Casms ha decido di vietare la trasferta ai tifosi biancocelesti residenti nel Lazio. Gli Irriducibili però non ci stanno, e ieri, dopo la nota della società, hanno pubblicato un comunicato.

IRRIDUCIBILI COMUNICATO – “Adesso basta davvero, l’ultras della Lazio per noi è altro, non certo saccheggiare un autogrill. Chi ha compiuto determinate azioni non può essere accostato a noi. Chi ha compiuto determinate azioni non può essere accostato a noi. La chiusura della trasferta di Reggio Emilia ci dispiace soprattutto per le motivazioni. E ora, in un momento delicato per la squadra, per colpa di qualche sprovveduto che si è divertito a rubare solo per il gusto di farlo, non potremo stare al fianco della nostra squadra. Pensavamo che simili comportamenti non appartenessero alla nostra tifoseria. Siamo nel 2018 e certe azioni non sono più tollerate e tollerabili. Nelle nostre fila non c’è spazio per voi!”.

J.C.