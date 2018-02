Tutti pazzi per Luis Alberto: dalla Spagna due illustri interessate

CALCIOMERCATO LUIS ALBERTO – Tutti pazzi per Luis Alberto: anche a mercato chiuso e dopo il rinnovo con la Lazio fino al 2022, le voci su un’eventuale partenza del trequartista non si placano. Secondo il quotidiano spagnolo ‘AS’, ci sarebbero due squadre fortemente interessate a riportare in patria Luis Alberto.

LUIS ALBERTO SPAGNA – Nonostante il fresco rinnovo, su Luis Alberto resta più vivo che mai l’interesse di Atletico Madrid e Siviglia. Le spagnole sarebbero pronte a tentare l’assalto al giocatore biancoceleste in estate.

J.C.