Udine, tragedia Astori. Il procuratore: “Strano che succeda una cosa del genere a un professionista”

ASTORI FIORENTINA MORTE – Lutto nel mondo del calcio italiano. Il capitano della Fiorentina Davide Astori, 31 anni, è morto nella sua stanza d’albergo il giorno di Udinese-Fiorentina. Il decesso sembra dovuto, come riporta Sky Sport, ad un malore nel sonno, un fatale arresto cardiocircolatorio. La squadra era alloggiata all’albergo Là di Moret, quando sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri. Il calciatore lascia la figlia di due anni, Vittoria, e la compagna Francesca Fioretti.

LE PAROLE DEL PROCURATORE – “L’idea è che il giocatore sia deceduto per un arresto cardiocircolatorio per cause naturali”, anche se “è strano che succeda una cosa del genere a un professionista così monitorato senza segni premonitori”. Lo ha dichiarato il Procuratore capo di Udine, Antonio De Nicolo, come riporta Gianlucadimarzio.com.

IL COMUNICATO STAMPA – “Il ragazzo non si è presentato alla colazione della squadra alle 9:30, di solito lui era quello che si presentava per primo – ha spiegato Arturo Mastronardi – così sono andati a controllare. Davide dormiva da solo. Le cause dell’accaduto non sono ancora note. Il magistrato è venuto qui e ora il corpo è stato portato in ospedale per l’autopsia che credo verrà fatta in giornata. Non abbiamo ulteriori dettagli. L’ultimo a vedere Davide è stato Sportiello. Alcuni calciatori dormono in camera singola, altri in camere doppie. La famiglia non è ancora arrivata qui, è stata avvertita dalla società; la compagna di persona, dato che si trova a Firenze con la bambina. I genitori dovrebbero essere a Bergamo, sono stati avvertiti telefonicamente. Ora la squadra tornerà a Firenze, nel pomeriggio. Non escludo che possa arrivare qualcuno della dirigenza a Udine. E’ presente Antognoni con lo staff, al momento non è prevista alcuna conferenza stampa”.

IL COMUNICATO DEL CLUB – “La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e’ scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da malore. Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità degli addetti ai lavori”.