UEL, i risultati: bene il Milan, il Borussia vince contro una super Dea. Napoli ko

EUROPA LEAGUE RISULTATI GARE – Sono appena terminate le partite delle 19:00 dei Sedicesimi di andata dell’Europa League: il Milan di Gattuso archivia già la qualificazione, mentre l’Atalanta mette in campo una grandissima prestazione in Germania ma viene sconfitta all’ultimo respiro dal Borussia Dortmund. Al Nizza non basta la doppietta di Balotelli, la Lokomotiv Mosca passa in Francia per 3 a 2: di seguito i risultati e i marcatori di tutte le partite.

Ore 19:00 Stella Rossa Belgrado-CSKA Mosca 0-0

Ore 19:00 Borussia Dortmund-Atalanta 3-2 (30′ Schurrle, 51′, 56′ Ilicic, 65′, 91′, Batshuay)

Ore 19:00 Ludogorets-Milan 0-3 (45′ Cutrone, 63′ Rodriguez (rig.), 92′ Borini)

Ore 19:00 Astana-Sporting Lisbona 1-3 (7′ Tomasov, 48′ Fernandes (rig.), 50′ Martins, 55′ Doumbia)

Ore 19:00 Ostersunds-Arsenal 0-3 (13′ Monreal, 24′ Papagiannopoulos (AG), 58′ Ozil)

Ore 19:00 Real Sociedad-Salisburgo 2-2 (27′ Oyarzabal (AG), 57′ Odriozola, 80′ Januzaj, 94′ Minamino)

Ore 19:00 Spartak Mosca-Atletico Bilbao 1-3 (22′, 39′ Aduriz, 46′ Moreno, 60′ Luiz Adriano)

Ore 19:00 Olympique Marsiglia-Braga 3-0 (4′, 69′, Germain, 74′ Thauvin)

Ore 19:00 Nizza-Lokomotiv Mosca 2-3 (4′, 28′ rig. Balotelli, 45′ rig., 69′, 77′ Fernandes)

Ore 21.00 Napoli-Lipsia 1-3 (52′ Ounas, 61′,93′ Werner, 74′ Bangna)

Marco Barbaliscia