UFFICIALE. Mauricio in prestito al Legia Varsavia: il club polacco annuncia il brasiliano (FOTO)

CALCIOMERCATO LAZIO MAURICIO – Reintegrato in rosa al termine della gara tra Lazio e Napoli dello scorso 20 settembre, terminata con ben quattro infortunati ed un’emergenza in difesa, Mauricio è stato impiegato in stagione per appena quattro minuti. Non è stato certamente un ritorno esaltante quello del brasiliano, ben presto tornato ai margini del gruppo guidato da Simone Inzaghi.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30 – Mauricio ha passato le visite mediche ed è ufficialmente un giocatore del Legia Varsavia: la società polacca annuncia il passaggio del centrale su ‘Twitter’ dando il benvenuto al giocatore. Prestito secco per lui, sino a giugno: poi tornerà alla Lazio con la quale ha un contratto sino al 2019.

Legioniści, wstajemy i robimy swoje. Wczoraj to już przeszłość. Cel pozostaje ten sam! Nadchodzą posiłki… 👋 🇧🇷

Szczegóły: https://t.co/vTRFph5glj

Fot. @mat_kostrzewa pic.twitter.com/w9ywkzuFsb — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) February 28, 2018

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 – Tutto confermato per quanto riguarda l’operazione Mauricio: il centrale brasiliano è atteso questa mattina al Legia Varsavia per le visite mediche. Il giocatore si trasferisce con la formula del prestito: tutto fatto, a breve dovrebbe giungere l’ufficialità.

AGGIORNAMENTO ORE 19:00 (27/02)– E’ tutto fatto per il passaggio di Mauricio in Polonia, precisamente al Legia Varsavia. A confermare l’operazione è lo stesso difensore brasiliano che sui social pubblica un paio di foto che lo vedono ormai in partenza verso la sua nuova destinazione.

AGGIORNAMENTO ORE 17:00 – A gennaio, si è provato a piazzarlo prima al Benevento, poi in Cina ed in Brasile, ma tutte le trattative si sono concluse con un nulla di fatto. Stando a quanto riportato da ‘polski-sport.pl’, però, c’è tempo fino alle 23 di domani per chiudere col Legia Varsavia, per un acquisto dato ormai per imminente.

Marco Barbaliscia