Un primato che fa sperare per Kiev (FOTO)

LAZIO ATTACCO – Il 2-2 di Cagliari non è valso i tre punti alla banda di Inzaghi, ma quella di Immobile al 95′ è stata la 35a rete segnata in trasferta dalla Lazio, record nei migliori cinque campionati europei ex aequo col Liverpool. Como sottolineato dal tweet di ‘Lazio Page’, dietro i Reds ed i biancocelesti, inseguono Barcellona, Lione, Juventus, City e PSG. Nella speranza che il trend mantenga la propria routine, si può preparare la trasferta di Kiev con un pizzico di autostima in più.

Con 35 reti segnate la @OfficialSSLazio aggancia il Liverpool in vetta alla classifica dei gol fatti in trasferta nei 5 campionati top d’Europa 35 Lazio

#CagliariLazio — Lazio Page (@laziopage) 11 marzo 2018