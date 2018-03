UNDER 15. La Lazio perde contro l’Inter in semifinale al Trofeo Caroli

UNDER 15 LAZIO – I giovani classe 2004 della Lazio hanno perso in semifinale contro l’Inter durante la XV edizione del Trofeo Caroli. Dopo aver superato la Juventus ai calci di rigore dopo l’1-1 dei supplementari, la squadra di Marco Alboni ha affrontato i nerazzurri. L’Inter ha vinto contro la Lazio 2-0: in finale incontrerà il Milan. Per i giovani biancocelesti invece ci sarà il Sassuolo per la sfida per il terzo e quarto posto. La Lazio Under 15, alla prima apparizione in questo trofeo, è arrivata comunque tra le prime quattro: un risultato davvero positivo per le aquile di Alboni.

J.C.