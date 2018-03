UNDER 17. “Torneo città di Arco”, Lazio eliminata ai gironi nel match contro la Samp

UNDER 17 LAZIO – Finisce ai gironi l’avventura della Lazio Under 17 al torneo ‘Città di Arco’. L’evento dedicato alla memoria di Beppe Viola è giunto alla 47esima edizione: nel 2004 a trionfare fu proprio il Milan di Davide Astori, che anche in questa occasione è stato ricordato con un minuto di silenzio.

LAZIO ELIMINATA – La Lazio, inserita nel girone D, è stata sconfitta all’esordio per 3-0 dalla Sampdoria. Dopo il 2-1 della seconda giornata sulla Rappresentativa della Lega Nazionale Dilettanti e lo 0-0 contro l’Atalanta finisce qui l’avventura dei biancocelesti. Dal 1972 il migliore risultato dei capitolini sono i tre secondi posti del 1983, 1991 e 2013.