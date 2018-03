Uva: “Bisogna investire nel pubblico. Trampolino di lancio? Europei U21”

UVA PUBBLICO EUROPEI – Oggi, durante il Master Internazionale in Strategia e Pianificazione degli Eventi e degli Impianti Sportivi, è intervenuto il direttore generale della FIGC, Michele Uva.

PUBBLICO – “Il nostro calcio non può cambiare né con una persona, né con un gruppo ristretto. I grandi cambiamenti sarebbero da farsi quando si vince e non quando si perde, altrimenti si rischia di cancellare quanto fatto di buono. Non so se siamo nel momento più basso del calcio italiano, nel 2006, con la vittoria al Mondiale, potevamo cambiarlo a partire dal settore giovanile. É ora di ricominciare ad investire nel gioco calcio e nei suoi vari asset, primo fra tutti la passione del pubblico. Gli investimenti nel calcio hanno un ciclo di 7/8 anni. All’estero eravamo visti per luoghi comuni, mandavamo persone che non parlavano inglese e mancavamo soprattutto in comunicazione.

CHAMPIONS – “Ora siamo più credibili, partiti con le due finali di Champions League: a San Siro quella maschile e a Reggio Emilia quella femminile. Per la Uefa l’evento di Milano è stato il migliore mai organizzato ed è stato fatto un grande lavoro di squadra. Ci serve credibilità e nella squadra c’è qualità per poter fare risultato. Il trampolino di lancio dovrà essere l’Europeo Under 21”.