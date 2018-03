Var, Nicchi: “Non so se ci sarà anche il prossimo anno”

NICCHI VAR – Var sotto assedio. Il presidente dell’AIA, Marcello Nicchi, ha parlato ai microfoni di Rai Sport della necessità della moviola in campo, pur ammettendo gli errori fatti. Queste le sue dichiarazioni.

SUL VAR IL PROSSIMO ANNO – “Non so se il Var ci sarà anche l’anno prossimo in Serie A ma credo di sì e lavoriamo affinchè possa funzionare ancora meglio. Solo al termine del primo anno di applicazione capiremo dove potrà essere migliorabile”.

BILANCIO – “Sta andando molto bene, bisogna prendere in considerazione il fatto che è uno strumento tecnologico che porta benefici e giustizia, ma che stiamo applicando da pochi mesi per cui è migliorabile. I riconoscimenti che arrivano, inoltre, ci gratificano perché molti Paesi europei prendono l’Italia come esempio. L’innovazione tecnologica va migliorata, ma a volte quelli che vengono classificati come errori non sono tali, ma episodi su cui la tecnologia non può intervenire. Nella maggioranza dei casi, però, il Var è stato di grande supporto”.