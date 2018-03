VAR, il responsabile del progetto in Italia: “Bilancio positivo, ma l’obiettivo è…”

ROSSETTI VAR SERIE A – Il Var resta sempre al centro dei dibattiti dopo una giornata di campionato. Per parlarne è intervenuto il responsabile del progetto in Italia, Roberto Rosetti, intervenuto a Radio Rai: “Il progetto prosegue in modo molto positivo. Ieri ci sono state due situazioni di fuorigioco e in entrambe l’intervento è stato preciso e accurato. Il gol del Napoli è stato annullato giustamente e lo stesso è accaduto con Bonucci. Dobbiamo essere soddisfatti di come stanno andando le cose”.

OBIETTIVI – “Miglioreremo, questo è il nostro obiettivo, soprattutto dal punto di vista dell’uniformità. In sei mesi si è fatto un ottimo lavoro e ci sono comportamenti molto positivi. I giocatori hanno recepito questo progetto, le ammonizioni per proteste sono molte meno. In questo modo di migliora anche il nostro calcio. Il pubblico? Sta andando bene anche con i tifosi. Tutti vivono il VAR in modo positivo”.