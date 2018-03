Varriale: “La Lazio andrà a giocare una partita molto seria”

LAZIO JUVENTUS VARRIALE – Sabato pomeriggio andrà in scena l’anticipo della ventisettesima giornata di campionato tra Lazio e Juventus. Poche ore più tardi, replicheranno Napoli e Roma. Il noto giornalista Enrico Varriale, tifosissimo della squadra partenopea, guarda con particolare interesse anche al match dell’Olimpico, come dimostrato dalle sue dichiarazioni rilasciate a ‘Radio Marte’.

LE PAROLE – “Sabato sono sfide interessanti con Roma e Lazio, ma ormai ogni partita deve essere affrontata come una finale sia dal Napoli che dalla Juventus. In questa corsa non ci si può distrarre e bisogna giocare ogni partita al massimo, ogni impegno può essere difficile. E’ vero che la Lazio ha faticato tanto ieri, ma andrà a giocare una partita molto seria perché è una gara molto importante per i biancocelesti in ottica della corsa Champions“.