Wallace, non è solo sfortuna: il brasiliano chiede scusa per l’autogol. Ma quanti errori…

DIFESA IN DIFFICOLTA’ WALLACE SCUSE – Dopo la sconfitta di sabato sera al San Paolo contro il Napoli, il reparto difensivo della Lazio è entrato nel mirino delle critiche: nonostante mister Inzaghi abbia alternato differenti ‘terzetti’, nelle ultime partite i risultati non sono cambiati: troppe disattenzioni, marcature perse ed anche errori individuali. In quest’ultima categoria rientra, tra gli altri, Fortuna Wallace, autore di un autogol nella gara contro i partenopei ma anche di tante altre incertezze.

LE SCUSE – Come riporta l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, ieri il brasiliano ha chiesto scusa alla squadra durante il colloquio tra Inzaghi ed i suoi giocatori. Visibilmente rammaricato per l’accaduto, Wallace ha voluto prendere parola e dire la sua: un gesto sicuramente da apprezzare ma che non risolve un momento di difficoltà che appare ormai evidente.

LE ULTIME INCERTEZZE – Tolto l’episodio di Napoli, infatti, da quando il difensore è rientrato dall’infortunio (14 dicembre in Coppa Italia contro il Cittadella) sembra aver perso lucidità e ritmo partita: dagli errori nella partita contro l’Atalanta, ai disastri (per fortuna innocui) contro la Spal come il rigore procurato e l’assist involontario ad Antenucci. Sabato sera l’ennesimo inciampo, una situazione che va risolta il prima possibile: la Lazio deve ritrovare il suo ‘Muro’.

Marco Barbaliscia