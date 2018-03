WHOSCORED. Tre biancocelesti nel ‘Team of the week’ (FOTO)

LAZIO WHOSCORED – Sono tre i biancocelesti presenti nel Team of the Week della Serie A stilato dal noto portale Whoscored. Radu – premiato per le 300 presenze alla Lazio – Luis Alberto e Ciro Immobile – capocannoniere del campionato ed autore di una doppietta nell’ultima giornata – si sono guadagnati un posto nell’undici ideale, grazie alle loro prestazioni eccellenti durante l’ultimo impegno contro l’Hellas Verona.

