Zauli: “La Lazio tra le più penalizzate dal Var. Luis Alberto tecnica pura e rara”

LAZIO VAR ZAULI – Ennesimo torto arbitrale a sfavore della Lazio, nuove polemiche e una verità, scomoda, confessata dal ds Tare. I biancocelesti, nell’ultima gara di campionato contro il Cagliari, hanno visto negarsi un calcio di rigore evidente e palese: anche di questo l’ex calciatore Lamberto Zauli ha parlato a Elle Radio.

VAR – “L’operato degli arbitri è sempre stato sulla bocca di tutti. Si sperava che con il VAR si potesse non dico risolvere tutti i problemi, ma ridurre buona parte dei problemi. Ricordo quest’anno un gol clamoroso annullato al Crotone nonostante l’ausilio del VAR: io sono un tradizionalista e preferirei la decisione del singolo arbitro alla tecnologia. Faccio fatica a farmela piacere come innovazione, è sotto gli occhi di tutti come la Lazio sia tra le squadre maggiormente penalizzate.”

OBIETTIVI – “I biancazzurri sono partiti bene e possono arrivare all’obiettivo perché sono un gruppo di spessore, dai valori sani. Nonostante gli episodi che hanno penalizzato la Lazio, si è vista la convinzione di società e allenatore di fare da subito un campionato importante.”

SINGOLI – “Ovviamente Ciro Immobile che si sta giocando la Scarpa d’Oro, Milinkovic-Savic che arriverà al top del calcio mondiale, Luis Alberto che secondo me a Ferrara ha segnato il più bel gol dell’anno in Serie A, tecnica pura che non si vede mai nel nostro campionato.”

TITOLARI – “Spetta all’allenatore trovare l’equilibrio migliore, certo sapere che nella Lazio giochino titolare tutti i giocatori qualitativamente migliori è un qualcosa che può intimorire gli avversari. Trovare una soluzione del genere potrebbe essere importante.”