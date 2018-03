Zenit, ragazzi italiani chiedono i biglietti a Mancini: il mister risponde e li aiuta (FOTO)

CELTIC ZENIT MANCINI BIGLIETTI – Scrivere a Mancini per provare a “scroccare” i biglietti per la gara tra Celtic e Zenit? Fatto. Alcuni ragazzi italiani hanno tentato di rimediare i tagliandi per la gara di Europa League nel modo più difficile possibile: scrivere direttamente all’ex biancoceleste, oggi allenatore del club russo, sul suo profilo Instagram.

LA RISPOSTA DI MANCINI – La cosa più sorprendente non è stata solo la risposta di Mancini, ma il modo con cui l’ex calciatore ha cercato di aiutare i ragazzi. “Provate a venire, non so se troverò i biglietti. Ci proverò”, e poi: “Ho trovato i biglietti, mandatemi nomi cognomi e data di nascita”. “Un sogno che si realizza“, rispondono increduli i cinque ragazzi marchigiani. Una simpatica storia che testimonia come nel calcio tutto è possibile.

A.M.