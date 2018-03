Zoff: “Lazio, bravi tutti: merito di Tare, di Inzaghi, dei giocatori…”

LAZIO MILAN ZOFF – Lazio e Milan vincono nella ventiseiesima giornata di campionato, rispettivamente contro Sassuolo e Roma: ai microfoni di RadioUno, Dino Zoff è intervenuto per commentare le prestazioni delle due squadre, che mercoledì in Coppa Italia si sfideranno per un posto in finale.

MILAN – “Gattuso mi sta meravigliando molto. È riuscito a dare un’identità ai rossoneri. Non so se avranno la forza di continuare a questi livelli, ma adesso il Milan è una squadra che sa cosa deve fare”.

LAZIO – “Penso benissimo dei biancocelesti. Certi risultati sono figli dell’apporto di tutti. Di Tare che prende giocatori importanti, della società che gli permette di farlo e di Inzaghi che li schiera…come Dio comanda! Bravi tutti”.