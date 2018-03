Primavera, Bonatti: “Otteniamo meno di quello che meritiamo”

LAZIO PRIMAVERA BONATTI – Il tecnico della Lazio Primavera Andrea Bonatti si trova a commentare un pareggio, quello maturato oggi pomeriggio contro il Bologna, che non può certamente soddisfarlo a pieno. Attraverso i microfoni di ‘Lazio Style Radio’, ha provato ad analizzare la gara e il campionato dei suoi ragazzi, evidenziando qualche rammarico e, al tempo stesso, ottimismo per il futuro.

COME MIGLIORARE – “I miei ragazzi producono delle prestazioni non supportate dai punti che abbiamo ottenuto finora. Il nostro percorso è quello giusto, siamo in crescita e faccio riferimento anche agli infortunati ed a coloro che attendono ancora il transfer: quest’ultimi potrebbero portare linfa nuova e nuovo entusiasmo per il nostro cammino”.

LA GARA – “La partita di oggi è stata a senso unico, c’è amarezza perché, spesso, prove positive non ci portano con continuità ai tre punti. Siamo partiti molto bene quest’oggi passando in vantaggio e, dopo il pari nella seconda frazione, abbiamo giocato ad una porta sola. Fino al 20’ del primo tempo abbiamo offerto buone trame di gioco: loro hanno aperto molto il centrocampo e abbiamo sempre trovato l’uomo tra le linee. Abbiamo messo in pratica tutto quello che avevamo preparato rendendoci pericolosi. Ho temporeggiato nei cambi perché l’inerzia del secondo tempo era a nostro favore e chi era in campo era partecipe e protagonista ho cambiato negli ultimi 20 minuti per cercare guizzo vincente. Abbiamo cercato la vittoria in tutti i modi con voglia e carattere: il gruppo si sta creando, i ragazzi si stanno conoscendo e sono amareggiato per questo. Io devo mantenere un equilibrio emotivo a prescindere dal risultato, ma la squadra meritava un riconoscimento migliore per questa prestazione”.

I FUORI QUOTA – “Loro in avanti avevano un attaccante che si è rivelato decisivo in Serie A e che era difficile da marcare quest’oggi in un campionato Primavera: siamo stati troppo aperti e abbiamo perso la marcatura subendo una rete che ci ha portati al riposo con un parziale immeritato. Stiamo lottando con grande lavoro e partecipazione. Non è la prima volta che nelle formazioni avversarie troviamo dei fuori quota, l’esperienza può fare la differenza in partite simili. Questo però non deve portarci a cambiare i nostri punti di riferimento”.

LA JUVENTUS – “Andremo a Torino per affrontare la Juventus che sarà sicuramente una compagine più esperta rispetto al passato disputando una competizione importante come la Youth League”.