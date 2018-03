PRIMAVERA. Lazio-Fiorentina, la designazione arbitrale

PRIMAVERA LAZIO FIORENTINA – La Primavera della Lazio torna in campo in occasione della 19ª giornata di campionato: per la prima volta dall’esonero di Bonatti, le giovani aquile saranno guidate dal nuovo mister Walter Bonacina, a caccia della vittoria sabato 10 febbraio alle 14.30 contro la Fiorentina.

DESIGNAZIONE ARBITRALE – La gara sarà diretta dal signor Daniele Paterna (Teramo) coadiuvato dagli assistenti Veronica Vettorel e Andrea Niedda.