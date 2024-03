Accadde oggi, la Lazio ipoteca i quarti di Europa League a Stoccarda

Tempo di lettura: < 1 minuto

ACCADDE OGGI STOCCARDA LAZIO - Esattamente 11 anni fa la Lazio regalava ai propri tifosi una notte magica in Europa. Anche allora, come oggi, il 7 marzo cadeva di giovedì. I biancocelesti si imposero per 0-2 a Stoccarda, come ricordato dal club capitolino sul proprio sito ufficiale.

Stoccarda - Lazio 0-2, Ederson e Onazi regalano una notte magica

Questa la nota apparsa sul sito ufficiale della Lazio: "Un blitz per ipotecare i quarti di finale. Era il 7 marzo 2013, quando la Lazio era ospite dello Stoccarda in occasione dell'andata degli ottavi di finale della UEFA Europa League".

"Gara sbloccata dopo appena 21' da Ederson, bravo a colpire di sinistro. La squadra di Petkovic gioca in scioltezza e nella ripresa trova il raddoppio grazie a una magia di Onazi: il nigeriano con una percussione centrale supera due avversari e batte Ulreich".

Così la Lazio: Marchetti, Pereirinha, Cana, Ciani, Radu, Candreva, Onazi, Hernanes (71' A. Gonzalez), Lulic, Ederson (64' Ledesma), Kozak (84' Floccari). Allenatore: Petkovic.