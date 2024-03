QUI FORMELLO, Lazio a lavoro su tattica e palle inattive

Tempo di lettura: < 1 minuto

ALLENAMENTI LAZIO - La nuova Lazio di Martusciello prosegue il lavoro e la preparazione del prossimo, importante match in trasferta contro il Frosinone. Ecco di seguito il report dell'allenamento dei biancocelesti di oggi, 14 marzo 2024, a Formello.

Qui Formello, il report dell'allenamento odierno della Lazio

Seduta mattutina per la Lazio che quest`oggi si è ritrovata presso il Centro Sportivo di Formello a partire delle ore 11:00. Dopo una prima fase di attivazione muscolare di carattere tecnico, i biancocelesti guidati da Martusciello hanno effettuato ampie fasi di natura tattica, seguite da alcuni test sulle palle inattive. Nella giornata di domani, 15 marzo 2024, è in programma la rifinitura in vista del match contro la Frosinone.

Le condizioni degli infortunati

Anche oggi assenti gli infortunati Provedel, Patric e Rovella. Il portiere rimarrà fuori circa un mese, gli altri due salteranno con molta probabilità anche la trasferta di Frosinone. Tutti gli altri, compreso Guendouzi, sono a disposizione di mister Martusciello.