QUI FORMELLO: due giorni liberi, poi doppia seduta di allenamenti

Tempo di lettura: < 1 minuto

ALLENAMENTI LAZIO - Prevista per mercoledì l'inizio dell'era Tudor a Formello. Oggi, 18 marzo 2024, e domani, la Lazio si riposerà, per poi partire con una doppia seduta di allenamento.

Qui Formello, mercoledì la ripresa degli allenamenti

Igor Tudor inizierà da mercoledì il suo lavoro a Formello. Dopo due giorni di riposo, è stata fissata sia per il 20 che il 21 marzo una doppia seduta. Fondamentale per il nuovo tecnico della Lazio sfruttare questa sosta per conoscere il gruppo e creare sintonia con gli elementi presenti a Formello. Assenti in cinque convocati dalle nazionali: Vecino, Hysaj, Marusic, Isaksen e Zaccagni. Da valutare le condizioni di Gila e Pellegrini, ma anche di Rovella e Patric in vista del prossimo match contro la Juventus. Si attende invece l'esito degli esami strumentali per Provedel.