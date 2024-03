QUI FORMELLO, domani prevista doppia seduta: inizia l'era Tudor

Tempo di lettura: < 1 minuto

ALLENAMENTI LAZIO - La Lazio si gode oggi, 19 marzo 2024, l'ultimo giorno di riposo prima dell'inizio dell'era Tudor. Il nuovo tecnico ha infatti previsto per la giornata di domani una doppia seduta d'allenamento a Formello.

Qui Formello: l'era Tudor parte con un doppio allenamento

Questa la nota pubblicata dalla Lazio sul proprio sito ufficiale: "Inizierà nella giornata di domani la marcia di avvicinamento della Lazio al prossimo impegno di campionato in casa contro la Juventus. In particolare, gli uomini di Tudor si ritroveranno al Centro Sportivo di Formello per la seduta mattutina alle ore 11:00, mentre nel pomeriggio scenderanno in campo alle 17:00".