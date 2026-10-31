ALLENAMENTI FORMELLO LAZIO
Rovella e Marusic: amichevole a Formello per velocizzare il rientro
Rovella e Marusic sono al lavoro a Formello, dove la Lazio farà un amichevole in famiglia per favorire il recupero dei due giocatori. Ecco quando sarà e la previsione sul loro rientro.
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Rovella e Marusic spingono per rientrare: amichevole in vista
I due giocatori non saranno disponibile per la gara contro il Cagliari, nonostante abbiano ripreso a lavorare in gruppo. L’obiettivo per entrambi è quello di essere convocabili nella gara precedente alla pausa nazionali, quella in trasferta al San Paolo contro il Napoli, in programma l’8 novembre alle 12:20. Per velocizzare il recupero e far mettere minuti nelle gambe ai due giocatori, Gattuso ha organizzato un’ amichevole in famiglia per Lunedì, dove avrà anche modo di vedere alcuni giovani da più vicino.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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