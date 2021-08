MARIENFELD | Giorno 2 – Squadra in campo per l’allenamento mattutino

- Advertisement -

LAZIO MARIENFELD ALLENAMENTI – 3 agosto, secondo giorno di allenamento per la Lazio in Germania. Segui live con Lazionews.eu le sedute dei biancocelesti.

Allenamento mattutino

AGGIORNAMENTO ORE 11:30 – Prendono il via le prove tattiche della difesa. Il resto del gruppo è all’interno della palestra per terminare il riscaldamento.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 – Entrano in campo anche i centrocampisti e gli attaccanti.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 – Difensori in campo per lavorare con i preparatori. Reparto diviso in tre: Radu, Vavro e Kamenovic; Hysaj, Patric e Marusic; Lazzari e Luiz Felipe. A parte Francesco Acerbi con esercitazioni incentrate sulla forza con Alessandro Fonte.