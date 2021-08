Marusic ritorna in gruppo, Milinkovic salta la partitella

- Advertisement -

LAZIO ALLENAMENTI – In casa biancoceleste è tutto pronto per l’inizio della nuova stagione. Nell’amichevole finita 1-1 contro il Sassuolo Maurizio Sarri ha potuto sperimentare nuove chiavi tattiche funzionali al suo sistema di gioco. Adam Marusic non ha potuto scendere in campo a causa di un dolore muscolare. Per la gioia di Maurizio Sarri il centrocampista montenegrino già nella giornata di oggi è tornato ad allenarsi con la squadra, come riporta il Corriere dello Sport.

Milinkovic out nella partitella

Se Marusic ha recuperato dal dolore muscolare, Milinkovic si è dovuto fermare nell’allenamento di oggi. Il centrocampista serbo è uscito dolorante nella gara contro i neroverdi e nell’allenamento di oggi ha saltato la partitella finale per non rischiare. Maurizio Sarri e tutto lo staff tecnico biancoceleste si augura che non sia niente di grave.