QUI FORMELLO, out Romagnoli: Luis Alberto e Isaksen ok

QUI FORMELLO - La Lazio si è ritrovata a Formello nella mattinata di oggi, giovedì 21 dicembre 2023, per effettuare la rifinitura in vista del match di domani contro l'Empoli. Ecco di seguito il report dell'allenamento dei biancocelesti, in vista della trasferta del Castellani.

La Lazio si è ritrovata a Formello per effettuare la rifinitura in vista della trasferta del Castellani contro l'Empoli. Con Lazzari squalificato, possibile chance da titolare per Pellegrini. Resta aperto il ballottaggio a destra tra Marusic e Hysaj. Out invece Romagnoli, che sembrava recuperato ma durante l'allenamento ha accusato un fastidio al polpaccio. L'ex Milan non dovrebbe nemmeno partire per Empoli. La coppia in mezzo, salvo sorprese, sarà formata da Patric e da Casale. Ok le condizioni di Luis Alberto e Isaksen, che hanno recuperato a pieno.