QUI FORMELLO, arrivano buone notizie dalla rifinitura pre Torino

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO - Maurizio Sarri può parzialmente sorridere. Arrivano segnali positivi dagli infortunati biancocelesti, ormai prossimi al rientro. La Lazio ha svolto a Formello l'ultima rifinitura prima di dirigersi a Torino, dove domani 22 febbraio 2024 dovrà affrontare i granata di Juric.

Qui Formello, il report dell'allenamento dei biancocelesti

La Lazio ha effettuato a Formello l'ultima rifinitura pre Torino. Maurizio Sarri ha visto Zaccagni lavorare con resto del gruppo anche in questa sessione d'allenamento. Ciò nonostante, l'esterno della Lazio dovrebbe essere preservato e non essere convocato contro il Torino. Più probabile il suo rientro con la Fiorentina. Dovrebbe alla fine vincere la cautela, ma i miglioramenti ci sono.

Ok anche lo stato di forma di Romagnoli, che ha scontato la squalifica ed è pronto a tornare dal 1', e di Hysaj. L'albanese ha smaltito la distorsione alla caviglia rimediata col Bayern Monaco e contende la maglia da titolare a Lazzari. Con Vecino e Rovella ancora out, Cataldi è l'unica opzione disponibile per Sarri in cabina di regia.