QUI FORMELLO, giorno di riposo concesso da Sarri: il report

QUI FORMELLO 21 SETTEMBRE 2023 - Maurizio Sarri ha concesso per oggi, 21 settembre 2023, un giorno di riposo alla Lazio. Qualche ora libera dunque per i giocatori, non impegnati a Formello.

Qui Formello, niente allenamento per la Lazio

Maurizio Sarri mette in pausa i lavori a Formello, ma solo per poche ore. Il match contro il Monza si avvicina sempre più e, da domani, inizierà la preparazione. In giornata odierna però il tecnico della Lazio ha ritenuto la miglior opzione concedere il giorno di riposo ai suoi ragazzi.