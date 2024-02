QUI FORMELLO, la Lazio inizia a preparare la sfida alla Fiorentina

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO - La Lazio non perde tempo e, complice un calendario foltissimo in questo periodo, riprende immediatamente il lavoro a Formello. Ecco di seguito il report dell'allenamento dei biancocelesti di oggi, venerdì 23 febbraio 2024.

Qui Formello, il report dell'allenamento della Lazio

Archiviata la vittoria contro il Torino, la squadra questa mattina si è ritrovata presso l`S.S. Lazio Training Center a partire dalle 11:00 per iniziare immediatamente la preparazione in vista della sfida contro la Fiorentina. Dopo una prima fase di attivazione muscolare, i calciatori che ieri non sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto una serie di partitelle a campo ridotto.

La Lazio tornerà ad allenarsi a gruppo completo domani, 24 febbraio, alle 15:00. Solo allora capiremo i miglioramenti degli infortunati. Presente Zaccagni, che pare infatti sulla piena via del recupero, mentre l'eventuale rientro di Patric risulterebbe fondamentale considerando l'assenza di Gila per squalifica. Da capire anche le condizioni di Rovella e Vecino, nonostante l'ottima prestazione condita dal gol di Cataldi contro il Torino. Sotto osservazione Mandas, ieri nemmeno in panchina a causa di un forte attacco influenzale, e Hysaj, sostituito all'intervallo per un problema al retto femorale