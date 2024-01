QUI FORMELLO, sessione pomeridiana, Sarri pensa agli 11 per il derby

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO ALLENAMENTO LAZIO- Si è conclusa in quel di Formello anche la seconda sessione d'allenamento odierna in vista del derby. Provedel ancora assente, Isaksen e Zaccagni hanno svolto un lavoro differenziato.

Qui Formello, il report dell'allenamento della Lazio

La seconda sessione d'allenamento di oggi è stata aperta al pubblico. La Lazio, si è allenata tra cori e incitamenti dei tifosi in vista del derby di Coppa Italia di domani.Rispetto alla sessione mattutina gli assenti sono sempre gli stessi, con Provedel ancora alle prese con una forma febbrile e Isaksen che lavora a parte con Zaccagni. Maurizio Sarri ha iniziato quindi a pensare all'11 titolare che potrà scendere in campo all'Olimpico. Il porta Provedel stringerà i denti ma in caso è pronto Sepe. In difesa Patric potrebbe essere affiancato da Romagnoli con il battottaggio Lazzari-Pellegrini, con Marusic praticamente sicuro della titolarità. A centrocampo ci saranno Guendouzi, Rovella e Vecino con il tridente obbligato Pedro-Castellanos-Felipe Anderson.