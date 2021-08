QUI FORMELLO | Il lavoro atletico la fa da padrone. Presente Luis Alberto

- Advertisement -

QUI FORMELLO – Dopo i ritiri di Auronzo di Cadore e Marienfeld, la Lazio è tornata a correre in quel di Formello. Doppio mirino per i biancocelesti: piccolo sul Sassuolo, prossima avversaria in amichevole; grande sull’Empoli, quando si inizierà a far sul serio. Secondo quanto raccontato dai canali ufficiali biancocelesti, la squadra ha cominciato la sessione odierna con il classico lavoro atletico, per poi proseguire in una partitella a campo ridotto. Regolarmente in campo Luis Alberto (staccatosi per il match in famiglia), Akpa Akpro (toccato duro a Enschede) e Fares, mentre va registrata la nuova assenza di Danilo Cataldi. Da segnalare, infine, la presenza a bordo campo di Alessandro Nesta, in vista al centro sportivo biancoceleste assieme al ds Igli Tare.