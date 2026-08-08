QUI FORMELLO – Ritiro giorno 27: l’ultimo allenamento del precampionato, Pedro ospite della seduta

Va in scena oggi, nel giorno ventisette del ritiro di Formello, l’ultima seduta di allenamento del precampionato della Lazio, in vista dell’ultima amichevole estiva in programma contro il Frosinone in programma per domani, domenica 9 agosto, prima dell’esordio stagionale ufficiale in Coppa Italia contro il Mantova.

LEGGI ANCHE: Pinamonti apre alla Lazio, ma i tempi si preannunciano lunghi

La seduta di allenamento del giorno ventisette del ritiro della Lazio

AGGIORNAMENTO ORE 13:00 – Sulla panchina biancoceleste nel campo dove si allena la squadra, è apparso un ospite speciale: Rodriguez Pedro. L’attaccante spagnolo è arrivato a Formello insieme al figlio per assistere all’allenamento prima dell’amichevole di domani, accanto a lui, come si può vedere nei video social della società, si è seduto Patric.

La fase più dura della preparazione è ora alle spalle. Da oggi in poi, riporta il Corriere dello Sport, gli allenamenti si svolgeranno durante un’unica seduta mattutina, che sarà allungata. Per il Messaggero, il lavoro continuerà a concentrarsi sui punti deboli della squadra: la costruzione dal basso e l’assimilazione del nuovo modulo. Per il primo aspetto, cruciale è il miglioramento di Mandas, che deve prendere maggiore confidenza nei rinvii corti, da alternare alla gittata lunga. Il secondo, invece, riguarda la tattica di squadra, che deve essere brava a passare rapidamente dal 4-3-3 al 4-1-4-1 in fase difensiva, nonché al 4-2-3-1.

Il programma e gli infortunati verso il Frosinone

Domani l’ultima amichevole conclusiva contro il Frosinone sul campo dello Stirpe, che sarà invaso dai tifosi biancocelesti. La squadra partirà domani mattina; dunque pranzerà a Frosinone, riposerà nel pomeriggio e poi scenderà in campo. Da capire le condizioni di Dia, Przyborek, Artistico e Tavares: secondo il CdS, i primi due potrebbero essere gestiti, mentre i secondi due vanno verso il forfait.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAMTUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP