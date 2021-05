Tempo di lettura: < 1 minuto

TOP PLAYER MATTIA DESTRO LAZIO GENOA – La Lazio prosegue la sua corsa ad ostacoli verso la prossima Champions League. Il primo step da superare è il Genoa di Davide Ballardini. Il match è in programma il 2 maggio alle ore 12:30 all’Olimpico di Roma. Il Grifone viene da un’ottima prestazione contro lo Spezia e pian piano si allontana dalla zona retrocessione. Merito anche di Mattia Destro che sta vivendo un momento magico ed è diventato la guida della squadra. Come sempre il bomber di Ascoli Piceno smentisce tutti e continua a far parlare di sé e delle sue buone prestazioni.

Mattia Destro, la rinascita con il Genoa

Già quando vestiva la maglia dell’Inter Primavera, Mattia Destro si presentava con un illustre biglietto da visita a suon di goal. Ha conquistato il mondo del calcio con la sua voglia matta di dimostrare il suo valore ed è approdato in Serie A con il Genoa. Poi dal 2011 è stato un via vai di squadre, che non hanno dato a Mattia il giusto spazio: Siena, Roma, Milan e Bologna. Le sue qualità nelle ultime annate sono state nascoste. Lo scorso anno però, Destro è tornato dove tutto è iniziato, a Genova e quest’anno ha testimoniato tutt’altro rispetto le passate stagioni. A 30 anni, il bomber rossoblù sta vivendo una nuova primavera, piena di speranze e sogni. E’ come se la sua serie di avventure disegnino un cerchio, che prima sale e poi scende e nuovamente si ricongiunge al punto iniziale, quello della gioventù. Quella fiamma originaria del talento che sta aiutando Destro a ricominciare. Le sue reti e le prestazioni stanno aiutando, e non poco, la squadra e Davide Ballardini.

di Francesca D’Amato

