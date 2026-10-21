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Arbitro Arena e la Lazio: i precedenti con il fischietto di Torre del Greco

Published

2 ore ago

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arbitro lazio parma Alberto Ruben Arena

Alberto Ruben Arena, arbitro di Lazio Parma nasce a Torre del Greco il 12 aprile del 1992, il suo debutto in Serie A risale  al 27 aprile del 2025: ecco i suoi precedenti con i biancocelesti.

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I precedenti del signor Arena con la Lazio

Solamente due incroci fra Alberto Ruben Arena e la Lazio. Si tratta due successi dei biancocelesti. L’ultimo precedente risale al 9 marzo scorso, quando all’Olimpico i capitolini si imposero per 2-1 sul Sassuolo.

  • Totale: 2 partite
  • Vittorie Lazio: 2
  • Pareggi: 0
  • Sconfitte Lazio: 0
  • Cartellini e rigori
  • 1 cartellini gialli
  • 0 cartellini rossi
  • 0 rigore a favore
  • 0 rigori contro

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7 Cagliari 13 6
8 Juventus 11 7
9 Napoli 10 7
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13 Torino 7 6
14 Bologna 5 7
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Udinese 4 7
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