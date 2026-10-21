ARBITRI
Arbitro Arena e la Lazio: i precedenti con il fischietto di Torre del Greco
Alberto Ruben Arena, arbitro di Lazio Parma nasce a Torre del Greco il 12 aprile del 1992, il suo debutto in Serie A risale al 27 aprile del 2025: ecco i suoi precedenti con i biancocelesti.
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I precedenti del signor Arena con la Lazio
Solamente due incroci fra Alberto Ruben Arena e la Lazio. Si tratta due successi dei biancocelesti. L’ultimo precedente risale al 9 marzo scorso, quando all’Olimpico i capitolini si imposero per 2-1 sul Sassuolo.
- Totale: 2 partite
- Vittorie Lazio: 2
- Pareggi: 0
- Sconfitte Lazio: 0
- Cartellini e rigori
- 1 cartellini gialli
- 0 cartellini rossi
- 0 rigore a favore
- 0 rigori contro
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
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|19
|7
|2
|LAZIO
|19
|7
|3
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|17
|7
|4
|Milan
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|5
|Como
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|7
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|7
|10
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|Parma
|4
|6
|17
|Udinese
|4
|7
|18
|Genoa
|4
|7
|19
|Fiorentina
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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