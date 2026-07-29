ARBITRI
Arbitro amichevole Ascoli Lazio: designato Zanotti della sezione di Rimini
L’amichevole tra Ascoli e Lazio, in programma domenica 2 agosto alle 20:45 allo stadio Cino e Lillo Del Duca, ha conosciuto il suo arbitro: sarà il signor Andrea Zanotti della sezione di Rimini. Di seguito la designazione completa.
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Zanotti è l’arbitro dell’amichevole Ascoli Lazio: la designazione completa
- Arbitro: sig. Andrea Zanotti (sez. di Rimini)
- Assistenti: sig.ri Pistarelli (sez. di Fermo) – Lauri (sez. di Gubbio)
- IV Ufficiale: sig. Juan Luca Sacchi (sez. di Macerata).
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