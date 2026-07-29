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Arbitro amichevole Ascoli Lazio: designato Zanotti della sezione di Rimini

Published

48 minuti ago

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Arbitro Ascoli Lazio

L’amichevole tra Ascoli e Lazio, in programma domenica 2 agosto alle 20:45 allo stadio Cino e Lillo Del Duca, ha conosciuto il suo arbitro: sarà il signor Andrea Zanotti della sezione di Rimini. Di seguito la designazione completa.

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Zanotti è l’arbitro dell’amichevole Ascoli Lazio: la designazione completa

  • Arbitro: sig. Andrea Zanotti (sez. di Rimini)
  • Assistenti: sig.ri Pistarelli (sez. di Fermo) – Lauri (sez. di Gubbio)
  • IV Ufficiale: sig. Juan Luca Sacchi (sez. di Macerata).

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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