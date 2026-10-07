ARBITRI
Arbitro Collu e la Lazio: i precedenti del fischietto di Cagliari
Giuseppe Collu, arbitro di Lazio Monza, nasce a Cagliari il 21 febbraio 1990 ed è iscritto alla sezione AIA di Cagliari. Arbitro effettivo dal 2007, esordisce in Serie A il 5 novembre 2023 dirigendo la sfida Verona Monza, gara valida per l’undicesima giornata della stagione 2023-24. Al di fuori del campo non si conoscono sue eventuali altre attività.
Leggi anche: Biglietti Lazio Monza: Olimpico ancora deserto, il dato sui presenti
I precedenti del signor Collu con la Lazio
Il fischietto sardo ha già incrociato la squadra biancoceleste in 2 occasioni con il bilancio che non sorride alla Lazio, che ha infatti ottenuto un pareggio e una sconfitta.
- Totale: 2 partite
- Vittorie Lazio: 0
- Pareggi: 1
- Sconfitte Lazio: 1
*dati aggiornati al 7 ottobre 2026
Cartellini e rigori
- 3 cartellini gialli
- 0 cartellini rossi
Per quanto riguarda i rigori, invece, il bilancio è assolutamente nullo: zero assegnati e zero subiti.
- 0 rigore a favore
- 0 rigori contro
I due incroci di Collu con la Lazio: polemiche infuocate contro il Milan
Entrambi avvenuti nella stagione 2025-26 ed entrambi in Serie A. Il primo risale al 19/10/2025, settima giornata di campionato, nella sfida Atalanta-Lazio terminata con uno scialbo 0-0. La seconda, poco più di un mese più tardi, fu la discussa Milan Lazio 1-0 a San Siro del 29/11/2025, con un clamoroso rigore negato ai biancocelesti sul finale dopo revisione al Var.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO7 ore ago
Niente Lazio per Icardi, il ritorno al Gala è ora possibile
-
INFORTUNATI7 ore ago
Infortunio Marusic, tra convocazione e forfait: giorni decisivi
-
INFORTUNATI7 ore ago
Rovella aumenta chilometri e velocità: Monza resta però un miraggio
-
NOTIZIE17 ore ago
Il punto sui rinnovi: le probabili mosse della Lazio a fine stagione