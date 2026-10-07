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Arbitro Collu e la Lazio: i precedenti del fischietto di Cagliari

Published

1 ora ago

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Arbitro Collu Lazio precedenti

Giuseppe Collu, arbitro di Lazio Monza, nasce a Cagliari il 21 febbraio 1990 ed è iscritto alla sezione AIA di Cagliari. Arbitro effettivo dal 2007, esordisce in Serie A il 5 novembre 2023 dirigendo la sfida Verona Monza, gara valida per l’undicesima giornata della stagione 2023-24. Al di fuori del campo non si conoscono sue eventuali altre attività.

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I precedenti del signor Collu con la Lazio

Il fischietto sardo ha già incrociato la squadra biancoceleste in 2 occasioni con il bilancio che non sorride alla Lazio, che ha infatti ottenuto un pareggio e una sconfitta.

  • Totale: 2 partite
  • Vittorie Lazio: 0
  • Pareggi: 1
  • Sconfitte Lazio: 1

*dati aggiornati al 7 ottobre 2026

Cartellini e rigori

  • 3 cartellini gialli
  • 0 cartellini rossi

Per quanto riguarda i rigori, invece, il bilancio è assolutamente nullo: zero assegnati e zero subiti.

  • 0 rigore a favore
  • 0 rigori contro

I due incroci di Collu con la Lazio: polemiche infuocate contro il Milan

Entrambi avvenuti nella stagione 2025-26 ed entrambi in Serie A. Il primo risale al 19/10/2025, settima giornata di campionato, nella sfida Atalanta-Lazio terminata con uno scialbo 0-0. La seconda, poco più di un mese più tardi, fu la discussa Milan Lazio 1-0 a San Siro del 29/11/2025, con un clamoroso rigore negato ai biancocelesti sul finale dopo revisione al Var.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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8 Como 10 5
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