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Arbitro Colombo e la Lazio: i precedenti con il fischietto di Como

Published

1 ora ago

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Arbitro Colombo precedenti Lazio

Il signor Andrea Colombo dirigerà la sfida di Serie A fra Lazio e Cagliari, domenica 1 novembre alle ore 15, match valido per la decima giornata di campionato: ecco i precedenti dell’arbitro con i biancocelesti.

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I precedenti del signor Colombo con la Lazio

Sono 13 gli incroci totali fra il fischietto lombardo e la Lazio. Si tratta di un bilancio che sorride ampiamente ai biancocelesti, capaci di collezionare ben 8 successi, 4 pareggi e una sola sconfitta. L’ultimo precedente risale al 22 aprile scorso, quando nella semifinale di ritorno di Coppa Italia i capitolini si imposero ai rigori in casa dell’Atalanta.

  • Totale: 13 partite
  • Vittorie Lazio: 8
  • Pareggi: 4
  • Sconfitte Lazio: 1

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4 Como 20 9
5 Milan 18 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 9
9 Cagliari 13 9
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 9
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
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