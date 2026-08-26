ARBITRI
Arbitro Feliciani e la Lazio: i precedenti del fischietto teramano
Ermanno Feliciani nasce ad Atri, in provincia di Teramo, il 18 giugno 1991 ed è iscritto alla sezione AIA del capoluogo abruzzese. Arbitro effettivo dal 2006, esordisce in Serie A il 5 novembre 2022 dirigendo la sfida Empoli Sassuolo, gara valida per la tredicesima giornata della stagione 2013-14. Al di fuori del campo è un imprenditore ed è laureato in Giurisprudenza.
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I precedenti del signor Feliciani con la Lazio
Sono in tutto 3 gli incroci in carriera tra l’arbitro Ermannno Feliciani e la Lazio. Il bilancio è del tutto positivo positivo, con 3 vittorie per i biancocelesti su 3 incontri disputati.
- Totale: 3 partite
- Vittorie Lazio: 3
- Pareggi: 0
- Sconfitte Lazio: 0
*dati aggiornati il 26 agosto 2026
Cartellini e rigori
L’arbitro Feliciani ha all’attivo contro la Lazio:
- 6 cartellini gialli
- 0 cartellini rossi
Per quanto riguarda i rigori, invece, il bilancio è assolutamente negativo per la Lazio: 2 penalty assegnati, tutti e due contro.
5 rigori contro
I tre incroci di Feliciani con la Lazio
Sono appunto 3 gli incroci in carriera di Ermanno Feliciani con la Lazio. Il primo incontro risale alla stagione 2023/2024, in particolare al 29/12/2023: Lazio Frosinone terminò 3-1 in favore dei biancocelesti. Il fischietto di Teramo assegnò un rigore ai ciociari messo a segno da Matias Soulé, che gli valse la rete del vantaggio. Poi, per i padroni di casa, sistemarono la situazione Castellanos, Isaksen e Patric. Il secondo incontro diretto fu proprio contro il Genoa, ma questa volta a Marassi: la Lazio si impose di misura, 1-0, grazie a una rete di Luis Alberto. Infine, l’ultima direzione fino a questo momento, risale alla stagione 2025-2026, in particolare al 22/03/2026. La Lazio sconfisse in trasferta il Bologna con un netto 2-0 grazie a una doppietta di Kenneth Taylor.
di Claudio Troilo
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