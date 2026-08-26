Arbitro Feliciani e la Lazio: i precedenti del fischietto teramano

Ermanno Feliciani nasce ad Atri, in provincia di Teramo, il 18 giugno 1991 ed è iscritto alla sezione AIA del capoluogo abruzzese. Arbitro effettivo dal 2006, esordisce in Serie A il 5 novembre 2022 dirigendo la sfida Empoli Sassuolo, gara valida per la tredicesima giornata della stagione 2013-14. Al di fuori del campo è un imprenditore ed è laureato in Giurisprudenza.

Leggi anche: Artistico a un passo dal Padova: alla Lazio 3,5 milioni di euro

I precedenti del signor Feliciani con la Lazio

Sono in tutto 3 gli incroci in carriera tra l’arbitro Ermannno Feliciani e la Lazio. Il bilancio è del tutto positivo positivo, con 3 vittorie per i biancocelesti su 3 incontri disputati.

Totale : 3 partite

: 3 partite Vittorie Lazio : 3

: 3 Pareggi : 0

: 0 Sconfitte Lazio: 0

*dati aggiornati il 26 agosto 2026

Cartellini e rigori

L’arbitro Feliciani ha all’attivo contro la Lazio:

6 cartellini gialli

0 cartellini rossi

Per quanto riguarda i rigori, invece, il bilancio è assolutamente negativo per la Lazio: 2 penalty assegnati, tutti e due contro.

5 rigori contro

I tre incroci di Feliciani con la Lazio

Sono appunto 3 gli incroci in carriera di Ermanno Feliciani con la Lazio. Il primo incontro risale alla stagione 2023/2024, in particolare al 29/12/2023: Lazio Frosinone terminò 3-1 in favore dei biancocelesti. Il fischietto di Teramo assegnò un rigore ai ciociari messo a segno da Matias Soulé, che gli valse la rete del vantaggio. Poi, per i padroni di casa, sistemarono la situazione Castellanos, Isaksen e Patric. Il secondo incontro diretto fu proprio contro il Genoa, ma questa volta a Marassi: la Lazio si impose di misura, 1-0, grazie a una rete di Luis Alberto. Infine, l’ultima direzione fino a questo momento, risale alla stagione 2025-2026, in particolare al 22/03/2026. La Lazio sconfisse in trasferta il Bologna con un netto 2-0 grazie a una doppietta di Kenneth Taylor.

di Claudio Troilo

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP