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Arbitro Juventus Lazio: il signor Massa dirigerà la sfida dello Stadium

Published

3 ore ago

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Davide Massa

Juventus Lazio, sfida valida per la settimana giornata della Serie A 2026-2027 sarà diretta dal signor Massa, arbitro della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Alassio e Berti. Quarto ufficiale di gara sarà il signor Maresca, mentre come VAR e AVAR ci saranno rispettivamente Meraviglia e Aureliano.

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Massa è l’arbitro di Juventus Lazio: la designazione completa

Arbitro: Massa (sez. Imperia)

Assistenti: Alassio – Berti

IV Uomo: Maresca

VAR: Meraviglia

AVAR: Aureliano

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# Squadra Pt G
1 Inter 16 6
2 LAZIO 16 6
3 Roma 14 6
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Como 11 6
7 Napoli 10 6
8 Juventus 10 5
9 Frosinone 10 6
10 Sassuolo 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Genoa 4 6
18 Fiorentina 4 6
19 Bologna 2 5
20 Venezia 0 5
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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