ARBITRI
Arbitro Juventus Lazio: il signor Massa dirigerà la sfida dello Stadium
Juventus Lazio, sfida valida per la settimana giornata della Serie A 2026-2027 sarà diretta dal signor Massa, arbitro della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Alassio e Berti. Quarto ufficiale di gara sarà il signor Maresca, mentre come VAR e AVAR ci saranno rispettivamente Meraviglia e Aureliano.
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Massa è l’arbitro di Juventus Lazio: la designazione completa
Arbitro: Massa (sez. Imperia)
Assistenti: Alassio – Berti
IV Uomo: Maresca
VAR: Meraviglia
AVAR: Aureliano
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Como
|11
|6
|7
|Napoli
|10
|6
|8
|Juventus
|10
|5
|9
|Frosinone
|10
|6
|10
|Sassuolo
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Monza
|4
|6
|16
|Parma
|4
|6
|17
|Genoa
|4
|6
|18
|Fiorentina
|4
|6
|19
|Bologna
|2
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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