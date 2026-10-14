Arbitro Juventus Lazio: il signor Massa dirigerà la sfida dello Stadium

Juventus Lazio, sfida valida per la settimana giornata della Serie A 2026-2027 sarà diretta dal signor Massa, arbitro della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Alassio e Berti. Quarto ufficiale di gara sarà il signor Maresca, mentre come VAR e AVAR ci saranno rispettivamente Meraviglia e Aureliano.

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Massa è l’arbitro di Juventus Lazio: la designazione completa

Arbitro: Massa (sez. Imperia)

Assistenti: Alassio – Berti

IV Uomo: Maresca

VAR: Meraviglia

AVAR: Aureliano

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